Кабмін призначив заступника міністра екології з євроінтеграції

Відповідне призначення закріплено розпорядженням уряду №467-р від 14 травня.

«Призначити Вронську Ганну Олександрівну заступником міністра екології та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції», - йдеться в документі.

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