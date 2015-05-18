Кабмін призначив заступника міністра екології з євроінтеграції
17:10, 18 травня 2015Політика
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Кабінет міністрів України призначив заступником міністра екології та природних ресурсів з питань євроінтеграції Ганну Вронську.
Шевченку призначили єврозаступника / Фото УНІАН
Відповідне призначення закріплено розпорядженням уряду №467-р від 14 травня.
«Призначити Вронську Ганну Олександрівну заступником міністра екології та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції», - йдеться в документі.
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