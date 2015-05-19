Рада спробує призначити голову Фонду держмайна і дати старт закону про поліцію (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено в порядку денному засідання парламенту. Також ВР планує сьогодні розглянути законопроекти, які стосуються посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

У порядку денному є і питання щодо обрання Верховною Радою членів Вищої ради юстиції. Однак на даний час фракціями коаліції внесено лише двох із трьох кандидатів до ВРЮ. В той же час у коментарі журналістам лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що фракція не голосуватиме за кандидатури до ВРЮ сьогодні.

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Тим часом, передбачається розгляд в другому читанні законопроекту, яким вносяться зміни до закону “Про організацію оборонного планування”

Також ВР планує розглянути постанову щодо інформування громадськості про здійснювану НБУ політику рефінансування, а також президентський законопроект щодо розбудови інституційної спроможності Нацбанку та ряд депутатських законопроектів, які стосуються особливостей оподаткування операцій з ввезенням на митну територію України деревообробного обладнання.