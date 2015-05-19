Депутати із суперечками домовилися розглянути законопроекти про національну поліцію

Як передає кореспондент УНІАН, загалом депутати включили пакетом 28 законопроектів.

Серед них також законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за послаблення обороноздатності України” (№2103).

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Водночас кілька законопроектів викликали суперечки між депутатами. Так, виступали проти включення до порядку денного законопроектів, що стосуються зміни ставок акцизного збору на транспортні засоби та відновлення повного обсягу пенсійного забезпечення для працюючих пенсіонерів.

Як зазначив голова ВР Володимир Гройсман, о 14.00 відбудеться Рада коаліції, на якій обговорюватимуться, зокрема, і ці питання.