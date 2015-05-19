Місцеві вибори можуть стати початком формування нової політичної еліти - політолог

Таку думку під час прес-конференції в УНІАН висловив директор Агентства моделювання ситуації Віталій Бала.

"На мою думку, судячи з того, що відбувається в центрі, місцеві вибори можуть дати нову потужну, можливо, тоталізуючу силу, яка відкриє нове дихання. Бо ми бачимо, що, на жаль, все, що можна було зробити і не зробити, вже зроблено в Києві. І тільки прихід в політику інших людей, може цей процес (перетворень) прискорити і дійсно відповісти на ті виклики, які стоять перед країною», - сказав експерт.

Він зауважив: "Хотілося б, щоб ці вибори пройшли по тим правилам, які дадуть змогу іншим потрапити в виконавчу владу на всіх рівнях".

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Разом з тим, за його словами, існує декілька сценаріїв, за якими вибори можуть бути зірвані.

"Один із них - це коли може бути введено воєнних чи надзвичайний стан. І ця ситуація ще є підвішеною. Ще багато є часу, щоб ми мали відповідь на питання, будуть вони зірвані чи не будуть. По-друге, вони можуть бути проведені у варіанті обмеження, де не буде виборів на території Донецької та Луганської областей", - сказав Бала.

Як додав заступник директора Агентства моделювання ситуації Олексій Голобуцький, "відповіді на всі ті питання, які будуть ставити і відповідати впродовж наступних 5 місяців, дадуть за місяць-два картину, якою буде розстановка сил на місцевих виборах".

"Зрозуміло, що він (результат виборів – УНІАН) буде дуже різним в залежності від регіонів. Але це буде вотум довіри до правлячої коаліції в першу чергу", - сказав він.