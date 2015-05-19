Вашингтон не змінив позиції щодо надання летальної зброї Україні - американський генерал

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві сказав командуючий сухопутними силами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес.

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"Стратегічна політика Сполучених Штатів залишається стратегічною політикою США. Вона полягає в допомозі Україні шляхом надання обладнання, проведення військових тренувань та навчань, і я думаю, що ця політика буде продовжуватися до того часу, допоки уряд не прийме іншого рішення", - сказав Годжес, відповідаючи на запитання щодо можливості надання Україні летального озброєння після останньої резолюції Палати представників США з закликом надати Україні зброю.

Нагадаємо, раніше палата Представників США схвалила законопроект про оборонний бюджет США на новий фінансовий рік, який, серед іншого, передбачає фінансування постачань летальної зброї Україні. Однак Адміністрація президента США повідомила про намір накласти вето на цей законопроект, коли він потрапить на підпис главі держави.