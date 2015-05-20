Порошенко: На Донбасі захоплено десятки солдатів російських спецпідрозділів

На сході України затримано десятки російських військових.

Про це сказав президент України Петро Порошенко сказав в інтерв’ю ВВС Україна.

«Давайте говорити напряму – ми не воюємо з підтримуваними Росією сепаратистами. Це - справжня війна з Росією. Сьогодні захопили двох російських військових, кілька тижнів і місяців тому захопили двадцять та шістдесят, відповідно, солдатів російських спеціальних підрозділів», - зазначив президент.

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Він вважає, що немає причин писати в газетах вислів «російські солдати» в лапках. «Приїдьте до Києва та перевірте самі, що немає причини писати це в лапках. Це - реальні офіцери російських сил спеціального призначення, які приїхали сюди воювати. Ці два російські солдати вбили одного з моїх солдатів», - заявив він.

За словами Порошенка, з ними поводяться відповідно до всіх гуманітарних норм. «Ми даємо доступ до цих солдатів усім гуманітарним організаціям. До них вже приходили представники ОБСЄ та Червоного Хреста. Які ще докази ми маємо надати світу? Хоча світ нам і так довіряє. Які докази ми маємо ще надати Росії, що це їхні солдати, їхні регулярні сили та їхня війна і агресія?», - сказав президент.