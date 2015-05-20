Закони 2898 та 2899 - найбільша авантюра року та технічний дефолт України - депутат

Закони, які надають уряду право не платити по зовнішнім боргам країни приватним кредиторам, фактично оголошують технічний дефолт України, - упевнений співголова депутатської групи «Відродження» Віктор Бондар.

Така позиція України, на думку депутата, відверне зовнішніх кредиторів і поставить країну в залежність від одного кредитора – МВФ, який зможе диктувати свої умови надання запозичень.

За словами Бондаря, закони не розглядалися ані в комітетах, ані у фракціях. Депутати навіть не встигли зрозуміти, за що голосували.