Закони 2898 та 2899 - найбільша авантюра року та технічний дефолт України - депутат
11:08, 20 травня 2015Політика
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У Раді розкритикували закони про право уряду не платити по зовнішнім боргам країни
REUTERS
Закони, які надають уряду право не платити по зовнішнім боргам країни приватним кредиторам, фактично оголошують технічний дефолт України, - упевнений співголова депутатської групи «Відродження» Віктор Бондар.
Така позиція України, на думку депутата, відверне зовнішніх кредиторів і поставить країну в залежність від одного кредитора – МВФ, який зможе диктувати свої умови надання запозичень.
За словами Бондаря, закони не розглядалися ані в комітетах, ані у фракціях. Депутати навіть не встигли зрозуміти, за що голосували.
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