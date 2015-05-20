Замість проведення реформ уряд лякає західних кредиторів неплатоспроможністю України - депутат

Владі слід було б пояснити людям, що найгірше, що може чекати на Україну – це паніка, черги біля обмінників і друга серія змітання з полиць супермаркетів круп та олії.

Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

"Мережею поповзли чутки про дефолт. В розумінні наших людей, це те ж саме, що голод і армагедон, хоча насправді це питання, яке стосується обмеженої кількості людей на цій планеті", - каже депутат.

Він вважає, що соціальний армагедон наступить тоді, коли до цього прикладуть руку деякі політики, які з усіх ток-шоу закликатимуть людей скуповувати сіль і "копати землянки".

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Депутат припускає, що якщо цього не станеться, то в сухому залишку, дефолт – це пояснення міжнародним кредиторам про можливість погашення заборгованісті.

«Але, звичайно, і цих проблеми у нас ніколи б не було, якби весь минулий рік було витрачено на реформи та зупинення падіння економіки. Так як цього зроблено не було, єдине, що залишається в арсеналі уряду – лякати наших західних кредиторів неплатоспроможністю України», - переконаний Балога.