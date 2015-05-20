Палиця: Ківалов написав статтю з інструкцією створення "народної республіки" на Одещині

Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, стаття була опублікована в газеті «2000» під назвою «Пора готувати Конституцію для Одещини» в лютому минулого року.

«У статті йдеться про повну автономію Одеського регіону, свою валюту, власні зовнішні політичні напрямки і армію. Тобто, розписана чітка інструкція, за якою захоплювався Крим, а потім створювалися «ЛНР» і «ДНР». Чому за цю публікацію не покарали? Хто народному депутату велів її розмістити? Мені дуже не подобається, що Генеральна прокуратура спускає це на гальма», - розповів Палиця.

На його думку, влада зобов'язана довести це питання до кінця. «Якщо нинішня влада не зможе довести до кінця це питання, я особисто буду дуже сильно засмучений. Знову гроші переможуть закон», - заявив Палиця.

Разом з тим, губернатор вважає, що Ківалов може бути причетний ще до одної гучної справи. На думку Палиці, при створенні Одеської юридичної академії Ківалов міг захопити курортні землі.

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«Так, він побудував юридичну академію, за це йому велике спасибі. Однак вважаю, що не дарма вже рік на територію вузу не пускають податкові органи для перевірки того, як були освоєні гроші. Не пускають за рішенням судових органів, які Ківалов продовжує контролювати. Думаю, не випадково в архіві юридичної академії сталася пожежа, коли в неї заходили податківці... Нагадаю, згоріла первинна документація, а фіскальна служба, як і раніше безсила – добро на перевірку не дає Феміда. Не заглиблюватимусь у причетність цієї людини (він такий не один) до присвоєння курортних земель – нехай розбираються прокуратура, міліція», - сказав Палиця.