ЗМІ: ГПУ зняла з Клюєва підозру в причетності до вбивств на Майдані (документ)

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури України (ГПУ) на запит Тиждень.uа. Згідно з повідомленням, 26 лютого 2014 Андрію Клюєву було повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 та п. п. 1, 5 і 12 год. 2 ст. 115 Кримінального кодексу.

Читайте такожГПУ відмовилася притягати Клюєва до кримінальної відповідальності - депутатПо пунктах ст. 115 Андрію Клюєву інкримінувалося організація масових вбивств, вчинених групою осіб за попередньою змовою, максимальна санкція за вказаними пунктами передбачає довічне ув'язнення.

"У зв'язку з тим, що в ході досудового розслідування не отримано доказів про причетність Клюєва А. П. до вчинення масових вбивств мітингувальників у центральній частині міста Києва у січні-лютому 2014 року, 23 травня 2014 року повідомлення про підозру Клюєву А. П. змінено, винесено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ст. 340 КК України за фактом перешкоджання проведенню зборів, мітингів, які проходили 30.11.2013 року на Майдані Незалежності в Києві ", - йдеться у відповіді ГПУ.

Санкція за ст. 340 передбачає виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

За даними ГПУ, зараз слідство по Клюєву зупинено у зв'язку з тим, що він знаходиться у розшуку.