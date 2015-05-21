Найбільша партія ЄС чекає на безвізовий режим для України та Грузії в 2016 році - декларація
19:57, 21 травня 2015Політика
1356 0
Саміт Східного партнерства Європейської Народної партії очікує на запровадження у 2016 році безвізового режиму для України та Грузії на основі оцінки виконання необхідних критеріїв.
REUTERS
Про це йдеться у декларації саміту, який пройшов у четвер в Ризі напередодні саміту Східного партнерства, передає власний кореспондент УНІАН.
Читайте такожНіхто не має права блокувати європейську інтеграцію східних сусідів ЄС - Меркель"Лідери ЄС, ЄНП та країн Східного партнерства з нетерпінням чекають введення безвізового режиму з Україною і Грузією в 2016 році, після остаточного звіту Європейської комісії на основі оцінки виконання відповідних критеріїв", - зазначається в резолюції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter