Найбільша партія ЄС чекає на безвізовий режим для України та Грузії в 2016 році - декларація

Про це йдеться у декларації саміту, який пройшов у четвер в Ризі напередодні саміту Східного партнерства, передає власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожНіхто не має права блокувати європейську інтеграцію східних сусідів ЄС - Меркель"Лідери ЄС, ЄНП та країн Східного партнерства з нетерпінням чекають введення безвізового режиму з Україною і Грузією в 2016 році, після остаточного звіту Європейської комісії на основі оцінки виконання відповідних критеріїв", - зазначається в резолюції.