Найбільша партія ЄС чекає на безвізовий режим для України та Грузії в 2016 році - декларація

19:57, 21 травня 2015
Політика
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Саміт Східного партнерства Європейської Народної партії очікує на запровадження у 2016 році безвізового режиму для України та Грузії на основі оцінки виконання необхідних критеріїв.

REUTERS

Про це йдеться у декларації саміту, який пройшов у четвер в Ризі напередодні саміту Східного партнерства, передає власний кореспондент УНІАН.

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