Пікетувальники під Радою розходяться (фотогалерея)

Про це повідомляють у столичній міліції.

"До чергової частини надійшло два повідомлення лікарів про звернення за медичною допомогою громадян, які отримали опіки під час сутичок на вул. Грушевського. За попередньою інформацією, деяким мітингуючим надавали медичну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля Верховної Ради, на перехресті вулиць Шовковична та Грушевського, учасники акції, які вимагали ухвалити закон про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті, запалили автомобільні шини, а також намагалися прорватися через кордон міліції.