Туск радить не чекати від саміту заяв про "гігантський крок вперед"

Відповідну заяву він зробив у четвер в Ризі перед початком роботи саміту Східного партнерства, передає власний кореспондент УНІАН.

"Ризький саміт не про проголошення гігантського кроку вперед. Наше партнерство буде просуватися вперед крок за кроком, як і був побудований ЄС. Крок за кроком, що має на увазі - реальний прогрес в реформах, який також в інтересах наших партнерів та Європи в цілому", - сказав він.

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Іншим сигналом, з яким він "приїхав" до Риги, Туск назвав той факт, що ЄС "залишається на своєму шляху, не зважаючи на залякування, навіть війну". "За останній роки ЄС відданий Східному партнерству, як завжди. Присутність 25 з 28 лідерів (країн ЄС) це доводить", - наголосив президент ЄР.

Третім сигналом він назвав бажання ЄС просувати відносини з "усіма нашими партнерами Східного партнерства". "Це щось на кшталт індивідуального покрою, з урахування готовності та суверенного вибору. Важливо, що ми хочемо їм допомогти, допомогти змінити суспільство на користь громадян, що також значить, що вони будуть стійкішими до зовнішнього тиску", - підкреслив Туск.

Президент ЄР також заявив, що Східне партнерство не спрямоване проти Росії. "Це не конкурс краси між Росією та ЄС. Але дозвольте мені бути відвертим - краса має значення, якби Росія була б більш м'якою, більш чарівною та привабливою", - додав Туск.