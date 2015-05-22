Порошенко вимагає знайти "цапа відбувайла" у провалі лібералізації візового режиму з ЄС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє уповноважений президента з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі, народний депутат Ірина Геращенко.

"Президент вимагає кадрових рішень і висновків відносно керівників тих служб, що зволікали з виконанням певних пунктів плану дій з лібералізації візового режиму. Найбільше зауважень до міграційної служби і МВС", - йдеться в повідомленні.

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За словами нардепа, днями відбулася спеціальна нарада щодо чіткого графіку виконання плану дій, ВР також прийняла постанову з чіткими часовими рамками до уряду щодо виконання плану.

"І ми з уряду не зліземо. Або будуть кадрові рішення і, я думаю, тут фракції коаліції будуть єдиними. До вересня всі пункти плану дій мають бути виконані, і ми маємо всі шанси на безвізовий режим з 2016 (враховуючи бюрократичні процедури ЄС це може бути не початок року, але це вже деталі)", - наголосила вона.

Геращенко також прогнозує, що найближчим часом вирішиться питання призначення віце-прем'єра з питань євроінтеграції.

Як повідомляв УНІАН, Європейський комісар з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоханнес Хан наголосив, що позитивна оцінка щодо виконання Україною вимог для отримання безвізового режиму з ЄС залежить лише від самої України. У разі позитивного розвитку подій, безвізовий режим може бути запроваджений у 2016 році.