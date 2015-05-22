В одній кримській школі останній дзвоник відзначали у вишиванках, в іншій - з прапором СРСР

Це в основному були учні україномовних молодших і середніх класів, повідомляє Крим.Реалії.

На святковій лінійці вшановували випускників та переможців олімпіад, конкурсів і спортивних змагань. Похвальні листи та грамоти отримали найкращі вчителі та учні гімназії, а також батьки, які беруть активну участь у вихованні дітей і життя школи.

Учні гімназії продемонстрували номери художньої самодіяльності. Діти випустили в небо повітряні кулі, а на завершення свята, після загальношкільного танцю, випускники школи вирушили на свій останній урок.

Читайте такожУ Криму активісти влаштували окупантам "парад вишиванок" в РВВС (фоторепортаж)У теж час, в одній зі шкіл Сімферополя 22 травня випускники з'явилися на урочистій лінійці з прапором СРСР, пише видання.

Як розповіли очевидці, на заході випускники показували номер, присвячений школярам часів Великої Вітчизняної війни.

«Коли випускники почали танцювати вальс, підняли прапор СРСР. Після танцю його забрали», – розповіли очевидці, зазначивши, що присутніх червоний прапор із радянською символікою на «останньому дзвонику» дещо здивував.

У Росії, під контролем якої зараз перебуває Крим, єдиної дати проведення «останнього дзвоника» для всіх шкіл немає. За законом, кожен освітній заклад має право визначати день для свята індивідуально. Він повинен пройти до першого ЄДІ, який у цьому році припадає на 25 травня.

У школах України урочисті лінійки з нагоди закінчення навчального року в основному відбудуться 29 травня.