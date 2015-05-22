Порошенко заявив про відсутність політичних перешкод для безвізового режиму

Про це глава держави повідомив в "Твіттері". "Ми сьогодні прибрали всі політичні перешкоди для досягнення безвізового режиму. Залишилися лише технічні питання", - написав він.

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Крім цього, на прес-конференції в Ризі глава держави зазначив, що саміт Східного партнерства показав повну підтримку і солідарність з Україною.

"Для нас дуже важливо, що нова геополітична реальність - незаконна анексія Криму і агресія Росії на Донбасі була у фокусі всієї дискусії. Вся дискусія продемонструвала єдність та солідарність з Україною. Це життєво важливо для нас", - сказав український президент.

Порошенко наголосив, що заяви, які були ухвалені Європейською народною партією та на саміті Східного партнерства, продемонстрували відсутність підгрунття для скептицизму, про який говорили перед самітом. "Заява, яка була зроблена ЄНП, та заява саміту демонструє, що для скептицизму, який був до саміту, немає ніяких підстав. Лідери ЄС надали нам сильну позицію щодо майбутнього", - наголосив глава держави.