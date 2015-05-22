Захоплені ГРУшники обурені, що їх не відвідав посол РФ: Вони ж відмовилися як від військових, але не як від росіян

Затримані російські спецпризначенці Олександр Александров та Євген Єрофєєв обурені тим, що їх досі не відвідав представник російського посольства.

Про це військові заявили в інтерв'ю російській "Новой газете".

"Така ситуація, що всі приходили. ООН приходила, Червоний хрест прийшов, ОБСЄ. Всі питали, як я, чи живий, чи здоровий? Отримую лікування. Всі приходили, окрім посольства (Росії - Ред.). Розумію, що від мене відмовилися як від військовослужбовця, х*р з ним. Але я поки громадянин своєї країни. І хотів би побачити тут якогось представника", - заявив один із затриманих.

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Спецпризначенці не розуміють, чому до них досі не заходив посол, і підкреслюють, що вони поки що залишаються громадянами Росії.

"Всі були, окрім них (представники посольства Росії - Ред.). Хр*н з ним, що відмовилися від військового, але я ж поки ще громадянин. Поки ще... (Після довгої паузи - "Новая газета") Павло (ім'я журналіста, який бере інтерв'ю - Ред.)! Ви можете зайти до них і попросити відвідати мене?" - просять вони.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

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Тим часом у Кремлі відмовилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив позицію Москви, що "ніяких російських військових на Донбасі немає", але Міноборони РФ вимагає їх звільнити.

За даними СБУ, ввечері 19 травня затриманим військовослужбовцям ГРУ генштабу збройних сил Російської Федерації капітану Єрофеєву і сержанту Александрову українськими слідчими було особисто оголошено підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст. 258 п. 3 КК України за участь у терористичній діяльності так званої "ЛНР".