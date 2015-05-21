СБУ: завданням російських диверсантів з групи Єрофєєва було захоплення Щастя

Про це повідомив начальник Департаменту контррозвідки по захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Віталій Найда.

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"Кінцева мета - це захоплення міста Щастя, це останній наказ, який готувалася виконати група Євгена Єрофеєва”, - сказав Віталій Найда.

Він зазначив, що вказана група щонайменше чотири рази за ротацією прибувала на території України і діяла починаючи з вересня минулого року майже в 20 населених пунктів України, у тому числі група робила вилазки на територію, яка контролюється українськими військовими.

За словами Віталія Найди, завданням групи були напади на позиції Збройних Сил України, знищення працівників правоохоронних органів, командирів, мінування об'єктів, доріг, організація засідок, збір розвідувальної інформації.

Віталій Найда зазначив, що остання ротація групи відбулася 18 лютого і планувалось, що строк її перебування на території Луганської області спливе орієнтовно у червні.

Взагалі, як зазначив Віталій Найда, підрозділи третьої бригади спеціального призначення Головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації, яке дислокується в місті Тольятті, засилалися на територію України багаторазово і спочатку знаходились у Краснодоні, а потім були передислоковані в Луганськ.