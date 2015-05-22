Порошенко просить Хорватію направити в Україну фахівців з подолання наслідків агресії

З таким проханням Петро Порошенко звернувся до хорватського прем'єр-міністра Зорана Милановича сьогодні у Ризі.

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"Співрозмовники обговорили ситуацію з безпекою в Україні. Президент зазначив, що Хорватія має унікальний досвід у подоланні наслідків агресії, зокрема в питанні вимушених переселенців, і звернувся з проханням направити хорватських фахівців для допомоги Україні в цій сфері", - йдеться в повідомленні.

Також співрозмовники обговорили досвід європейської інтеграції. Прем'єр-міністр Хорватії виступив за надання Україні безвізового режиму з ЄС. Він зазначив, що хорвати отримали можливість користуватися правом на свободу пересування в Європі з середини 90-х років.