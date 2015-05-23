МВС направило Фірташу повістку на допит у справі про корупційні схеми та розкрадання держмайна

У зв'язку з розслідуванням кримінальної справи за фактом корупційних схем групи компаній Ostchem і розкрадання державного майна України, Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ України направило повістку для проведення допиту та інших слідчих дій Дмитру Фірташу.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує сайт МВС.

«МВС звернулося до ФБР США із запрошенням до участі у спільних слідчих діях у справі. З урахуванням матеріалів, якими володіють слідчі двох країн щодо збитків нанесеним державі Україна, МВС готове до проведення спільних слідчих дій у справі, як на території України, так і в США ", - повідомив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року на запит американського Федерального бюро розслідувань, поміщений у слідчий ізолятор та звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави у 125 млн євро.

Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року.

На початку квітня у США йому пред'явили обвинувачення в дачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.

30 квітня цього року Фірташ на засіданні суду у Відні відмовився від добровільної екстрадиції до США.