Черновецький просить депутатів Київради відкликати позови про незаконність виборів

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся до всіх депутатів Київради з проханням відкликати будь-які позови, подані ними до суду, щодо незаконності постанови Верховної Ради України про позачергові вибори в Києві, повідомляє прес-служба Київради.

«Усі учасники виборчої кампанії мають продемонструвати політичну відповідальність і не ставити під сумніви легітимність виборів. Натомість я пропоную всім відзвітувати перед людьми і не боятися тієї оцінки, яку дадуть кияни на виборах», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.