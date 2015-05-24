Україна працює з членами ЄС, які гальмують ратифікацію угоди про асоціацію - АП

Про це розповів в ефірі 5 каналу заступник голови Адміністрації Президента України Валерій Чалий.

За його словами, Україна воліла би, аби ці країни швидше ратифікували угоду, і тому постійно підтримує з ними контакти на найвищому рівні.

"Якщо не працювати на найвищому політичному рівні з кожною з цих країн, взагалі можна було не очікувати на такий блискучий результат: 18 країн, плюс у двох знаходиться на підпису в парламенті, у чотирьох – в процесі, і у чотирьох – це Греція, Кіпр,Італія і Австрія, вони починають процес, але ми би хотіли, щоб це було швидше. Тому Президент України зустрічався в Ризі з прем’єр-міністром Греції, федеральним канцлером Австрії, і тому він підтримує постійно діалог на найвищому політичному рівні з прем’єр-міністром Італії. Я вам скажу, що враження таке, що є надія, що якісь зовнішні впливи на країни ЄС у цьому питанні не подіють», - заявив Чалий.

Читайте такожЧехія заблокувала ратифікацію Угоди про асоціацію України та ЄС через пропаганду Росії - МЗС

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 2014 року.

Того ж року Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Також документ мають ратифікувати всі країни-члени ЄС.

У Міністерстві закордонних справ України очікують завершення ратифікації угоди всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.