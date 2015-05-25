Президент має ветувати закон про громадських обвинувачів - представник ВК

Про це заявив представник України у Венеціанській комісії Володимир Пилипенко.

«У нас борються з корупціонерами всі, кому не лінь - через Facebook. Зверніть увагу, що у нас через Facebook проходять усі викриття, усі затримання. На жаль, після цього ми не розуміємо, чи є обвинувальні вироки тим, кого звинувачують або навіть затримують, чи дійсно ці люди корупціонери. А те, що зараз пропонується, то це взагалі профанація правоохоронної діяльності і здорового глузду. Цим законом фактично в держави забирають її основну функцію - правоохоронну. Це монополія держави, яка завжди була, є і буде ознакою сильної правової держави", - заявив він.

Він також зазначив, що судячи із тексту документу, закон щодо громадських обвинувачів писався далекими від права людьми.

«Якщо є певні засоби фіксації, то для того, аби їх використовувати, згідно з КПК, необхідна була санкція суду. Тепер ця санкція суду фактично скасовується. Будь хто може прослуховувати будь-кого. Цей закон протирічить Конституції України, основним рішенням Європейського суду з прав людини", - додав Володимир Пилипенко.

А також зазначив, що із політичної точки зору закон щодо громадських обвинувачів створює безмежне поле для зловживань і зведення рахунків, в тому числі – із політичними опонентами.