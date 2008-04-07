Турчинов обіцяє покінчити з інтригою у четвер

Блок Юлії Тимошенко має намір провести консультації зі своїми партнерами по парламентській коаліції про висунення єдиного кандидата в мери Києва до проведення конференції міської організації БЮТ, яка запланована на 10 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«10 квітня відбудеться конференція міської організації БЮТ, і напередодні цієї конференції, за дорученням керівництва партії, будуть проведені всі консультації, щоб з`ясувати і позиції наших союзників. Я сподіваюся, що буде підтримка єдиного кандидата», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

У той же час перший віце-прем`єр упевнений, що при будь-якій конфігурації сил на дострокових виборах мера Києва і депутатів Київської міської ради перемогу здобуде представник демократичних сил.

О.ТУРЧИНОВ не став коментувати своє можливе висунення як у кандидати на посаду мера, так і кандидатом у депутати Київради. «Хто балотуватиметься в Київраду від нашого блоку – це буде відомо в четвер, 10 квітня. До цього часу визначиться кожен, хто хоче стати кандидатом у мери і в депутати», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО закликав представників усіх демократичних сил узяти тайм-аут у висуненні кандидатів на посаду Київського міського голови на травневих перевиборах 2008 року і провести 26 березня консультації щодо висунення єдиного кандидата.

Проте дата проведення консультацій була перенесена двічі: спочатку на 1 квітня на прохання БЮТ, а потім вони були відкладені у зв`язку з візитом у цей час в Україну Президента США Джорджа БУША.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 27 березня заявила про намір очолити список кандидатів від БЮТ у депутати Київської міської ради.

«Я для себе прийняла вже остаточне рішення, що обов`язково очолю список кандидатів у депутати до Київради. Це не питання того, що мені зараз не вистачає ще посади депутата міськради. Це – демонстрація відповідальності перед Києвом за якість списку, за кожного депутата, за рішення, які приймаються», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.