Добкін і Кернес можуть зітхнути з полегшенням?

Верховна Рада України цього пленарного тижня не розглядатиме питання про призначення дострокових виборів мера Харкова та Харківської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам після Погоджувальної ради лідерів фракцій і комітетів повідомив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, парламент буде готовий заслухати інформацію Тимчасової слідчої комісії щодо порушень законів представниками харківської влади, якщо відбулось засідання комісії, і вона готова надати депутатам певні дані.

«Включення до порядку денного на цьому тижні постанови не буде», - сказав А.ЯЦЕНЮК.