Добкін і Кернес можуть зітхнути з полегшенням?
12:26, 07 квітня 2008Політика
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Верховній Раді цього тижня буде не до них
Верховна Рада України цього пленарного тижня не розглядатиме питання про призначення дострокових виборів мера Харкова та Харківської міської ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам після Погоджувальної ради лідерів фракцій і комітетів повідомив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК.
За його словами, парламент буде готовий заслухати інформацію Тимчасової слідчої комісії щодо порушень законів представниками харківської влади, якщо відбулось засідання комісії, і вона готова надати депутатам певні дані.
«Включення до порядку денного на цьому тижні постанови не буде», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
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