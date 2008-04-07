БЮТ пропонує голосувати за Томенка пакетом

Фракція БЮТ пропонує у пакеті розглядати питання про призначення першого заступника та заступника голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що коаліція уже давно визначилася з кандидатурою заступника голови ВР, і на цю посаду запропоновано представника БЮТ Миколу ТОМЕНКА.

За словами І.КИРИЛЕНКА, «ми чекаємо пропозицій тільки від наших колег, які не увійшли в коаліцію».

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що пакетне голосування унеможливить нерезультативність голосування з цих кадрових питань.

За його словами, голосування за ці дві посади У пакеті дозволить набрати 400 голосів народних депутатів.