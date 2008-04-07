БЮТ пропонує голосувати за Томенка пакетом
13:09, 07 квітня 2008Політика
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Кириленко назвав аргумент
|Іван КИРИЛЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
Він наголосив, що коаліція уже давно визначилася з кандидатурою заступника голови ВР, і на цю посаду запропоновано представника БЮТ Миколу ТОМЕНКА.
За словами І.КИРИЛЕНКА, «ми чекаємо пропозицій тільки від наших колег, які не увійшли в коаліцію».
І.КИРИЛЕНКО наголосив, що пакетне голосування унеможливить нерезультативність голосування з цих кадрових питань.
За його словами, голосування за ці дві посади У пакеті дозволить набрати 400 голосів народних депутатів.
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