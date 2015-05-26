США не готові воювати в Україні, але продовжать підтримувати її у протистоянні агресії РФ - Білий Дім



Як передає кореспондент УНІАН, про це прес-секретар Білого Дому Джош Ернест сказав сьогодні на брифінгу у Вашингтоні (трансляція брифінгу здійснювалась на сайті Білого дому - УНІАН).

Зокрема, речника Білого Дому запитали, чи розглядають в Адміністрації президента США ситуацію в Україні та в Іраці однаковим чином. Зокрема, Ернеста попросили прокоментувати, що якщо позиція Білого Дому полягає у підтримці народу Іраку, але проблему терористів з ”Ісламської держави Іраку та Леванту” народ Іраку повинен розв`язати самостійно, то в аналогічному випадку з Україною, чи повинна Україна самостійно вирішити проблему з російською агресією.

”Ці два випадки мають відмінності. Коли ми говоримо про Україну, то мова йде про суверенну країну, яка знаходиться в небезпеці та її суверенітет був порушений зі сторони найбільшого сусіда. Ірак має справу з доволі іншого типу загрозою, яка походить від терористичної організації”, - сказав речник Білого Дому.

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Продовжуючи говорити про Україну, Ернест наголосив, що ”Сполучені Штати допомагають нашим українським партнерам у той час як вони намагаються протистояти цій загрозі для їхньої власної безпеки. Сполучені Штати не готові відправитися на війну в Україну. Ми це дали чітко зрозуміти, але в той же час існують можливості для США та наших партнерів по НАТО допомагати їм в протистоянні цій загрозі, з якою вони стикаються зі сторони Росії”.

Речник Білого Дому знову підтвердив, що президент США Барак Обама у червні під час візиту до Європи планує обговорити питання порушення територіальної цілісності та суверенітету України на зустрічі лідерів країн ”Великої сімки”.

Також він зазначив, що США продовжують спостерігати за ситуацією на сході Україні, і зокрема за тим, що стосується постійного перекидання на територію України з Росії військової техніки та особового складу.