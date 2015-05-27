У НАТО заявили, що Україна ще не готова до членства - радять працювати над реформами і миром на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії «Україна-НАТО: партнерство заради єдиної та вільної Європи» сьогодні в Києві.

“Допомога Україні – це не просто моральне зобов’язання, щоб допомогти демократичній країні у її труднощах, але це також і в інтересах безпеки всіх членів Альянсу. Тому НАТО співпрацює з Україною”, - заявив він.

Як сказав Шеа, на даний момент потрібно стабілізувати ситуацію на сході України. При цьому він зазначив, що останні Мінські угоди не є ідеальними, але є найліпшим на даний момент варіантом для врегулювання ситуації. У цьому зв’язку головним завданням є зробити так, щоб Мінські угоди виконувалися, підкреслив представник Альянсу.

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Помічник заступника генерального секретаря вважає, що необхідно збільшити допомогу, якої потребує Україна.

За його словами, у співпраці між НАТО і Україною є розуміння, що Україна не готова до членства в Альянсі. “Ми погодились, що Україна ще не готова, і що є більш термінові пріоритети щодо вирішення ситуації на сході, а також проведення реформ у багатьох сферах”, - додав Шеа, відзначивши, що важливо, аби політика відкритих дверей щодо можливого майбутнього членства у НАТО зберігалася і для України.

Як повідомляв УНІАН, директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв наголошує, що Україна не вимагає негайного надання їй членства в НАТО, але зацікавлена у реформуванні сектору безпеки, щоб бути готовою до членства в Альянсі.