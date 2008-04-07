Кармазін пропонує коаліції не виносити сміття з хати

Народний депутат України Юрій КАРМАЗІН (фракція НУ-НС) пропонує представникам коаліції демократичних сил не обмінюватися публічно думками до ухвалення остаточних рішень.

Про це він заявив сьогодні на Раді коаліції, передає сайт “ГАРТ”.

«Це наш обмін демократичними думками, і він, звичайно, має право на існування, але він не повинен розповсюджуватися до прийняття остаточних рішень», - вважає Ю.КАРМАЗІН.

Він також зазначив, що певні кадрові призначення в уряді не пройшли коаліційного погодження, через що і виникають непорозуміння.

«Що стосується заступників міністра чи людей подібного рівня, на яких зверталась увага у листі, це були певні квоти політичних сил, але вони всі мали пройти через узгодження Ради коаліції. Очевидно, що це узгодження не відбулося, і саме через те виникли певні тертя», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Президент України В.ЮЩЕНКО в листі до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО висловив сподівання на ухвалення Кабінетом Міністрів відповідального рішення щодо подальшого перебування ряду осіб на урядових посадах.

Зокрема, йшлося про першого заступника міністра регіонального розвитку та будівництва України Олексія ІЩЕНКА (колишній заступник Віктора МЕДВЕДЧУКА в Адміністрації Президента Леоніда КУЧМИ), заступника голови Державної митної служби Тараса КОЗАКА, першого заступника голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів Олександра ПАРШИНА, керівника Держкомархіву Ольгу ГІНЗБУРГ (представник КПУ), а також радника прем`єр-міністра України Олександра ЗАДОРОЖНЬОГО.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи вимоги Президента, заявила, що при призначеннях на урядові посади керується професійною підготовкою людей.

«Я думаю, що з конструктивною критикою ми рахуватимемося, а те, що стосується кадрової політики, то я, як прем`єр-міністр, відповідаю за результат і тому підбираю таку команду, котра здатна цей результат дати. Я думаю, що «полювання на відьом» влаштовувати в країні недоречно. Потрібно дивитися, як людина працює, який внесок вона сьогодні робить в розвиток держави. Думаю, що всі такі листи найближчим часом просто припиняться”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.