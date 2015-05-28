Надання Україні летального озброєння залишається на порядку денному співпраці з Польщею - Дещиця

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у рамках 8-го го Київського безпекового форуму.

Дипломата запитали, чи зверталася Україна до Польщі із запитом щодо надання летального озброєння. ”Це питання ми обговорювали кілька разів, і це питання продовжує бути на порядку денному консультацій, які проводяться між Україною і Польщею на рівні як дипломатичному, так і військовому - на рівні Міністерства оборони”, - відповів Дещиця.

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Як сказав посол, ”ми повинні бути готові до того, щоб використовувати також і допомогу Польщі, і надання допомоги Польщі у вигляді летальної зброї, але зараз це питання не є критичним”.

За словами Дещиці, ”Україна продовжує готувати грунт для того, щоб у разі, коли такий момент настане, рішення могло бути прийнято”.