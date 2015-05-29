Філатов дивується, навіщо на наглядову раду "Укрнафти" зігнали спецназ "Альфи"

У своєму блозі на «Обозревателе» Філатов констатував, що збори наглядової ради "Укрнафти" відбулися. Він зазначив, що без будь-яких несподіванок на 22 липня були заплановані збори акціонерів, на яких держава зможе призначити власний менеджмент.

У зв'язку з чим Філатов дивується, навіщо керівництву СБУ «було наганяти в будівлю снайперів і спецназ "Альфа"?».

«Навіщо це треба робити в той час, коли на засіданні наглядової ради були присутні 16 (шістнадцять) народних депутатів і всі телеканали, які тільки є в нашій країні?», - задається питанням Філатов.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада компанії «Укрнафта» прийняла рішення скликати збори акціонерів на 22 липня.

За таке рішення проголосували всі члени наглядової ради одноголосно. Засідання спостережної ради пройшло сьогодні, 29 травня.

Як очікується, збори акціонерів розглянуть питання виплати дивідендів, а також обрання керівництва компанії.

Як зазначив член наглядової ради «Укрнафти» Ігор Коломойський, збори акціонерів компанії обов'язково відбудуться 22 липня.