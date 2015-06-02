Гройсман доручив ВР підготуватися до голосування за зняття недоторканності з Клюєва та Мельничука

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на засіданні парламенту. Він зазначив, що відбулося засідання керівників фракцій коаліції за участю першого заступника голови Регламентного комітету Павла Пинзеника та заступника генерального прокурора, який зараз виконує обов'язки генпрокурора (він не уточнив про кого йдеться — УНІАН).

«Ми обговорили питання щодо подання генерального прокурора України щодо зняття недоторканності з двох народних депутатів і за результатами цього обговорення я, як голова ВР, дав доручення з 14.00 до 16.00 Регламентному комітетові у відповідності до законодавства України розглянути на вимогу фракції коаліції ці два питання і привести у відповідність до діючого законодавства», - сказав Гройсман і додав, що після цього це питання може бути винесене на розгляд парламенту.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура підозрює Клюєва і Мельничука у скоєнні ряду злочинів.

Читайте такожПід парламентом відбувається акція протесту з "Клюєвим" в клітці

Основна стаття, яку інкримінують екс-комбату «Айдару» Мельничуку, - створення злочинної організації.

Клюєва підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом фінансовими коштами, а також майном підприємств і приватних осіб.

29 травня Комітет з питань Регламенту та організації роботи ВР підтримав подання генпрокурора Віктор Шокіна в частині притягнення до кримінальної відповідальності Мельничука, але не підтримав у наданні згоди на його затримання та арешт.

Також 29 травня Регламентний комітет рекомендував голові парламенту повернути Генпрокуратурі подання щодо внесення на голосування до сесійної зали питання про позбавлення депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності Клюєва.