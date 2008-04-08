Експерт доводить, що київська влада з землею обійшлася грамотно

Фахівці підтверджують, що економічні наслідки ухвалених Київрадою рішень у галузі земельних відносин свідчать на користь діючої влади, заявляє директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК.

Як передає кореспондент УНІАН, він заявив: „Те, що сьогодні дискусії навколо земельних питань в Києві набувають додаткової актуальності, - не дивно. У Києві набирає обертів виборча кампанія, тому природно, що усі політичні сили шукають не лише теми для власного піару, але і намагаються у будь-який спосіб „очорнити” конкурентів в очах виборців. І це зрозуміло, адже всі партії та блоки, що йдуть на вибори, не мають по суті про що звітувати перед киянами. Найлегшим виходом у такій ситуації є критика влади, яка відпрацювала лише два роки і, зрозуміло, ще багато чого не зробила з запланованого на п’ятирічний термін”.

„Тому, - додав експерт, - можна, як, на жаль, у нас прийнято, спробувати повісити на неї помилки попередників та одночасно звинуватити у нібито неспроможності вирішити відповідні проблеми”.

„Якщо в цілому оцінювати ситуацію із судовими позовами з боку політичних опонентів міської влади щодо рішень Київської міської ради, то я б не назвав цю тактику виграшною. Хоча, вочевидь, її вже покладено в основу їх передвиборчої кампанії”, - зазначив В.КУЛИК.

За його словами, „авторитетні фахові економісти підтверджують, що економічні наслідки ухвалених Київрадою рішень, в тому числі у галузі земельних відносин, свідчать як раз на користь діючої влади”.

„Як підкреслює доктор економічних наук, професор Олександр МЕНДРУЛ, - нагадав В.КУЛИК, - будівництво житлових будинків на місці сільгоспполів на території Києва, які тривалий час не використовувалися за призначенням і перетворилися у стихійні звалища, дасть можливість звести близько 14 млн. кв. м житла. Це, у свою чергу, забезпечить здешевлення столичної нерухомості та виділення соціального житла 40 тис. сімей «черговиків» за рахунок відрахувань компаній-забудовників. До того ж, обговорюване рішення дозволить у майбутньому обійтись без внутрішньоквартальної забудови, яка часто-густо стає причиною невдоволення киян, а також забезпечити збереження всіх зелених зон столиці. Замість цього місто будуватиме комфортні та правильно сплановані мікрорайони на новоосвоюваних територіях”.

Також, за словами експерта, „є й інша сторона медалі, яка має яскраво виражений лобістський аспект. Справа в тому, що тему рішень Київради від 1 жовтня до останнього часу найактивніше розкручувало оточення КЛИЧКА. І донедавна така позиція у багатьох не викликала підозр щодо її нещирості. Втім, справжні причини такої поведінки стають очевидними після оприлюднення Віталієм КЛИЧКОМ в неділю, 6 квітня, свого виборчого списку до Київради. Переконаний, що справжнім сюрпризом для багатьох стала поява у його верхній частині представників колишньої київської влади часів Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА, а також представників великого будівельного бізнесу, які за часів попереднього мера були основними суб’єктами земельного розподілу. Іншими словами, після відкриття В.КЛИЧКОМ свого виборчого списку стає зрозумілим – судові позови і тяганина навколо земельних питань є нічим іншим як спробами старої влади звести рахунки з нинішньою міською владою та активно розпочати повернення тіньових схем у сферу землевідведення, земельного розподілу і перерозподілу бюджетних коштів, не дочекавшись навіть результатів виборів мера та Київради”.

В.КУЛИК наголосив: „Саме це прояснює і поведінку команди КЛИЧКА у ході судового процесу. Засідання, а точніше, їхнє затягування, очевидно, продиктовані розкручуванням «земельної теми». Оскільки оточення КЛИЧКА прекрасно розуміє користь таких рішень Київради для киян і Києва в цілому, то можна зробити висновок, що критика земельної політики міської влади, яку покладено в основу їхньої передвиборчої кампанії, є нічим іншим як виборчою технологією. На жаль, сьогодні політичні сили можуть розраховувати, на те, що подібна технологія буде працювати внаслідок досить низького рівня обізнаності киян щодо реальної ситуації та реальних економічних наслідків рішень міської влади. Тому відсутність належного інформування громадськості залишається суттєвою помилкою чинної столичної влади”.

Як повідомляв УНІАН, В.КЛИЧКО оскаржив у Шевченківському райсуді столиці рішення Київради від 1 жовтня 2007 року. За даними Блоку Кличка, це рішення про передачу у приватну власність або постійне користування понад 4% столичної землі, загальна вартість розподіленої землі перевищує 10 млрд. дол.