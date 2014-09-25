Суддів, які переслідували активістів Майдану, люструватимуть за особливою процедурою

Окремі процедури реалізації закону «Про відновлення довіри до суддів» стосуватимуться тих суддів, котрі під час Революції гідності приймали заздалегідь неправосудні рішення щодо активістів.

Про це заявив один з авторів і активних лобістів законів «Про відновлення довіри до суддів» та «Про очищення влади», кандидат у народні депутати по мажоритарному округу № 221 від політичної партії «Народний фронт» Леонід Ємець.

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Він зазначив, що відповідні звернення до парламенту щодо звільнення суддів готуватиме Вища рада юстиції на основі як загальних процедур, так і таких, що передбачають відповідальність саме за неправомірне переслідування учасників Революції гідності.

«Конкретні судді, які під час Майдану приймали заздалегідь неправосудні рішення разом з тими даішниками та міліціонерами, які писали рапорти під копірку, з однаковими орфографічними помилками – ці люди мають бути усунені від суддівства, від можливості здійснення функцій управління та представництва Української держави», - наголосив Леонід Ємець.