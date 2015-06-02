Клімкін назвав список європейських політиків, яким РФ заборонила в’їзд, "списком світлих людей"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав список європейських політиків, яким Росія заборонила в’їзд, «списком світлих людей».

Про це Клімкін написав у Твіттері.

"Чорний список РФ" - список світлих людей. Типово і для інших питань, коли у них біле називають чорним, а чорне білим», - написав міністр.

"Чорний список РФ" - список світлих людей. Типово і для інших питань, коли у них біле називають чорним, а чорне білим. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 2, 2015

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Як повідомляв УНІАН, Росія передала до Євросоюзу «чорний список» із 89 осіб, серед яких колишній єврокомісар Штефан Фюле, депутати Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський, Ребекка Хармс, Єжи Бузек, Гі Верхофстадт, яким заборонила в'їзд на свою територію.

В ЄС таке рішення вважають необгрунтованим.