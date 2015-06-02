Клімкін назвав список європейських політиків, яким РФ заборонила в’їзд, "списком світлих людей"
Про це він написав у своєму Твіттері.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав список європейських політиків, яким Росія заборонила в’їзд, «списком світлих людей».
Про це Клімкін написав у Твіттері.
"Чорний список РФ" - список світлих людей. Типово і для інших питань, коли у них біле називають чорним, а чорне білим», - написав міністр.
"Чорний список РФ" - список світлих людей. Типово і для інших питань, коли у них біле називають чорним, а чорне білим.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 2, 2015
Читайте такожЄвросоюз вважає необґрунтованою заборону на в'їзд у Росію 89 європейцям
Як повідомляв УНІАН, Росія передала до Євросоюзу «чорний список» із 89 осіб, серед яких колишній єврокомісар Штефан Фюле, депутати Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський, Ребекка Хармс, Єжи Бузек, Гі Верхофстадт, яким заборонила в'їзд на свою територію.
В ЄС таке рішення вважають необгрунтованим.