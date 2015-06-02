Клімкін назвав список європейських політиків, яким РФ заборонила в’їзд, "списком світлих людей"

18:47, 02 червня 2015
Політика
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Про це він написав у своєму Твіттері.

REUTERS

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав список європейських політиків, яким Росія заборонила в’їзд, «списком світлих людей».

Про це Клімкін написав у Твіттері.

"Чорний список РФ" - список світлих людей. Типово і для інших питань, коли у них біле називають чорним, а чорне білим», - написав міністр.

Читайте такожЄвросоюз вважає необґрунтованою заборону на в'їзд у Росію 89 європейцям

Як повідомляв УНІАН, Росія передала до Євросоюзу «чорний список» із 89 осіб, серед яких колишній єврокомісар Штефан Фюле, депутати Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський, Ребекка Хармс, Єжи Бузек, Гі Верхофстадт, яким заборонила в'їзд на свою територію.

В ЄС таке рішення вважають необгрунтованим.

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