Порошенко призначив очільника АП заступником голови Національної ради реформ
15:24, 03 червня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив очільника Адміністрації президента Бориса Ложкіна заступником голови Національної ради реформ.
Ложкін став заступником голови Національної ради реформ / ФОТО УНІАН
Відповідний указ глави держави № 310/2015 від 3 червня опублікований на президентському сайті.
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Разом з тим, Порошенко вивів зі складу членів Національної ради реформ, які беруть участь у його роботі з усіх питань, Дмитра Котляра.
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