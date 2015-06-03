Порошенко призначив очільника АП заступником голови Національної ради реформ

Президент України Петро Порошенко призначив очільника Адміністрації президента Бориса Ложкіна заступником голови Національної ради реформ.

Відповідний указ глави держави № 310/2015 від 3 червня опублікований на президентському сайті. Читайте такожДепутат від Блоку Порошенка задекларував 30 квартир і будинків Разом з тим, Порошенко вивів зі складу членів Національної ради реформ, які беруть участь у його роботі з усіх питань, Дмитра Котляра.

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