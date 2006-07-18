Правосуддям займеться Ківалов, правовою політикою - Кушнарьов

Антикризова коаліція планує віддати опозиції керівництво в 11 парламентських комітетах та Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України з питань приватизації, а також посади перших заступників та секретарів в ряді комітетів парламенту.

Про це йдеться в проекті Постанови ВР України “Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України п’ятого скликання та обрання голови і першого заступника голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації”, яку сьогодні внесли до парламенту народні депутати України Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів), Валентин МАТВЄЄВ (фракція КПУ) і Василь ЦУШКО (фракція СПУ).

Текст проекту постанови розміщено на офіційному сайті ВР.

Так, згідно з проектом, представники опозиції мають очолити такі комітети Верховної Ради України:

комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

комітет з питань національної безпеки і оборони;

комітет з питань європейської інтеграції;

комітет з питань фінансів і банківської діяльності;

комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства;

комітет з питань аграрної політики та земельних відносин;

комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

комітет з питань культури і духовності;

комітет з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму;

комітет з питань свободи слова та інформації.

Головою Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації також планується обрати представника опозиції.

Нагадаємо, у новообраній Верховній Раді України працюють 26 комітети і одна спецкомісія з питань приватизації.

Інші 15 парламентських комітетів планується розподілити так:

комітет з питань правової політики: голова – Євген КУШНАРЬОВ (фракція Партії регіонів);

комітет з питань правосуддя: голова – Сергій КІВАЛОВ (фракція Партії регіонів);

комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування: голова – Володимир РИБАК (фракція Партії регіонів);

комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією: голова - Микола ДЖИГА (фракція Партії регіонів);

комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин: голова – Леонід ГРАЧ (фракція Комуністичної партії України);

комітет у закордонних справах: голова – Віталій ШИБКО (фракція Соціалістичної партії України);

комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України: голова – Олександр ЄФРЕМОВ (фракція Партії регіонів);

комітет з питань бюджету: голова – Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів);

комітет з питань економічної політики: голова – Володимир ЗАПЛАТИНСЬКИЙ (фракція "Наша Україна"),

комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва: голова – Сергій МАТВІЄНКОВ (фракція Соціалістичної партії України);

комітет з питань транспорту і зв`язку: голова – Антон ПРИГОДСЬКИЙ (фракція Партії регіонів);

комітет з питань науки і освіти: голова – Катерину САМОЙЛИК (фракція Комуністичної партії України);

комітет з питань охорони здоров`я: голова – Тетяна БАХТЕЄВА (фракція Партії регіонів);

комітет з питань соціальної політики та праці: голова – Іван БОНДАРЧУК (фракція Соціалістичної партії України);

комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів: голова – Петро ЦИБЕНКО (фракція Комуністичної партії України).