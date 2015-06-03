Корбан закликав "помилково призначеного" голову Новомосковської РДА піти у відставку

Екс-заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан, народний депутат Андрій Денисенко та громадські активісти вимагали від голови Новомосковської райдержадміністрації Павла Селіхова скласти свої повноваження, оскільки його перебування на посаді є не тільки незаконним, але й аморальним.

Відео розмови Корбана Денисенко з Селыховым викладено на сервісі Youtube, повідомляє агентство «Відеоновини».

Корбан заявив, що в 2014 році, будучи головою виборчої комісії по 38 округу від Партії регіонів, Селіхов брав участь у фальсифікації виборів. Він продемонстрував прибулим правоохоронцям відеоролик, на якому видно, як Селіхов ховає виборчі бюлетені.

«Ви призначені постановою Петра Олексійовича Порошенка очевидно помилково, і ми звідси не підемо, поки ви не напишете заяву. Ось вам папір і ручка», - звернувся Корбан до голови Новомосковської РДА.

У той же час Селіхов відмовився підписувати заяву, вступивши в суперечку з політиками та активістами.

«Пан Селіхов, який призначений головою РДА, є представником Партії регіонів. Він також є колишнім членом Комуністичної партії. Ми вважаємо, що цей чоловік призначений помилково, і ми прийшли абсолютно мирно провести народну люстрацію. Тим більше, що він підпадає під дію закону про люстрацію і не має за законом права займати цю посаду від імені Президента Петра Порошенка», - резюмував Корбан.

В кабінеті голови Новомосковської РДА з'ясувалося, що Селіхов носить годинник, на циферблаті якого зображена георгіївська стрічка, що викликало обурення присутніх. Народний депутат Денисенко попросив голову РДА пояснити, чому він носить на своїй руці символ сепаратистів. У відповідь Селіхов виправдався, що купив цей годинник тільки вчора, зняв його та сховав у кишеню.

Після цього Денисенко пообіцяв підготувати на ім'я Президента Петра Порошенка звернення з проханням переглянути дане кадрове рішення.

«Людина з таким політичним бекграундом не має права працювати на відповідальній посаді у прифронтовій області», - резюмував депутат.

Раніше УНІАН повідомляв, що Геннадій Корбан заявив про кричущі фальсифікації в ході визначення результатів виборів на 38-у окрузі в Новомосковську.