Лавров: Україна має "повністю" врахувати позиції Донецька і Луганська щодо конституційної реформи

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час «Ділового сніданку» у виданні «Российская газета».

«Буде потрібна зміна у нинішній позиції київської влади, яка, заявивши про повну прихильність Мінську, по суті, відмовляється від ключового принципу, закладеного у прийнятому там комплексі заходів, а саме від прямого діалогу з Луганськом і Донецьком», - сказав Лавров.

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За його словами, цей прямий діалог є ключем до вирішення і питань особливого статусу на тимчасовій основі, питань проведення виборів до муніципальних органів на цих територіях, і у питаннях конституційної реформи, в «рамках якої позиції Донецька і Луганська мають бути повністю враховані».

«Конституційна реформа покликана перетворити тимчасовий особливий статус на постійний», - заявив Лавров.

На його думку, це все передбачено Мінськими угодами.

«Дуже важко вести діалог з людьми, які на словах говорять - так, ми з вами згодні, все потрібно виконувати! Але виконувати маєте ви. Ви маєте змусити керівництво «ДНР» і «ЛНР» здатися, відмовитися від того, що їх обрав народ. І ви маєте забезпечити, щоб київська влада відновили повний контроль на кордоні цих територій до того, як все інше буде зроблено», - сказав Лавров.

При цьому він заявив, що українські прикордонники зможуть відновити контроль на тій частині українсько-російського кордону, яку зараз контролюють бойовики, коли всі перераховані кроки - тимчасовий особливий статус, місцеві вибори, зняття економічної блокади та проведення конституційної реформи - будуть виконані.

«І тут немає аргументів у наших партнерів, хоча, повторюю, на словах вони виступають за виконання Мінських домовленостей. А на ділі намагаються все переінакшити», - стверджує Лавров.