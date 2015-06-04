Порошенко: Військові мають бути готовими до повномасштабного вторгнення по всьому периметру кордону з РФ

Президент України Петро Порошенко заявляє, що військовим необхідно бути готовим як до відновлення наступу ворога на Донбасі, так і до повномасштабного вторгнення по всьому периметру кордону з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у щорічному посланні до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році».

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“І далі нарощувати витрати на зміцнення обороноздатності. Військовим – бути готовим як до відновлення наступу ворога на Донбасі, так і до повномасштабного вторгнення по всьому периметру кордону з РФ. Ми маємо бути реально готовими до цього. Дипломатам - унеможливити обидва цих сценарії, зміцнювати міжнародну коаліцію на підтримку України. До врегулювання ситуації на Донбасі та повернення Криму не допустити зняття санкцій проти агресора”,- сказав він, говорячи про пріоритетні завдання на майбутнє.