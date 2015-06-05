Гройсман: Реформи в Україні відбуваються не так швидко, як хотілося би

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з делегацією Ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку на чолі з директором від Нідерландів, Монголії, Македонії та Вірменії Полом Влаандереном, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

«Україна не зверне зі шляху реформ попри те, що вона потерпає від агресії - на сході нашої держави стоять російські війська і продовжуються бойові дії», - наголосив спікер.

За словами Гройсмана, процес здійснення реформ відбувається «не так швидко, як хотілося би», але це об’єктивний процес, зважаючи на необхідність певного часу для імплементації законів з боку виконавчої влади.

Гройсман наголосив, що Україна є «занадто централізованою», і звідси більшість її проблем.

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«Децентралізація влади і наповнення реальним змістом місцевого самоврядування - ключ до успіху України», - заявив він.

«Ми закладаємо у реформу врядування такі базові принципи: фінансова спроможність, повсюдність місцевого самоврядування, субсидіарність при розподілі повноважень, відкритість, контроль з боку держави і громади за діями місцевої влади», - заявив голова Верховної Ради.

На його думку, здійснення реформи місцевого самоврядування також може бути перспективним напрямом співпраці з ЄБРР.

У свою чергу Влаандерен поінформував про підсумки перебування делегації Ради директорів ЄБРР в Україні. «Нас вразила відданість як державного, так і приватного секторів реформам і готовність бути гнучкими, аби вони відбулися», - сказав він.