Порошенко озвучив умову введення жорсткішого пропускного режиму в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав з нагоди щорічного послання до Верховної Ради України.

Читайте такожУ Кіхтенка пропонують скасувати спецперепустки для в'їзду та виїзду з окупованого Донбасу

Глава держави наголосив, що пропускний режим у зоні АТО був створений, щоб захистити країну від потоку зброї.

“Я не допущу проникнення зброї в мирні міста України. Значна кількість наркотиків вилучається під час перетину лінії зіткнення. Контрабандні товари, інші речі… бо кордону з того боку, зі сторони Російської Федерації немає. І моє послання дуже просте – хочете, щоб тут був знятий кордон? Дайте можливість встановити кордон там. І буде набагато легше жити всім, всьому світову, а не лише Україні. Якщо вони не погоджуються, то ми будемо робити жорсткішим пропускний режим, бо ми маємо це захищати”, - наголосив Порошенко.

Президент зазаначив, що для цього потрібні нормативні акти уряду та законодавче врегулювання цього процесу.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня президент виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням до парламенту.