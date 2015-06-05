Порошенко перед засіданням "Великої сімки" обговорив з Обамою наступ бойовиків на сили АТО в Мар’їнці
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як зазначається в повідомленні, президенти України та США обговорили останній розвиток ситуації на Донбасі, зокрема після наступу на українські сили під Мар’їнкою, що є грубим порушенням Мінських домовленостей.
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Порошенко і Обама констатували, що повне виконання Мінських домовленостей є запорукою мирного врегулювання на Донбасі.
Співрозмовники скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів країн "Великої сімки", яка відбудеться 7 червня у Німеччині, зокрема у питанні продовження тиску на Росію, в тому числі і через санкції задля виконання Росією і бойовиками, яких вона підтримує, Мінських домовленостей.
При цьому Обама запевнив у повній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Він також відзначив лідерство президента України у втіленні реформ та досягнення вагомих результатів на цьому шляху.
Порошенко подякував за значну допомогу у зміцненні обороноздатності України, зокрема через проведення спільних навчань, та закликав до подальшої співпраці.