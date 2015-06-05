Порошенко перед засіданням "Великої сімки" обговорив з Обамою наступ бойовиків на сили АТО в Мар’їнці

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, президенти України та США обговорили останній розвиток ситуації на Донбасі, зокрема після наступу на українські сили під Мар’їнкою, що є грубим порушенням Мінських домовленостей.

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Порошенко і Обама констатували, що повне виконання Мінських домовленостей є запорукою мирного врегулювання на Донбасі.

Співрозмовники скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів країн "Великої сімки", яка відбудеться 7 червня у Німеччині, зокрема у питанні продовження тиску на Росію, в тому числі і через санкції задля виконання Росією і бойовиками, яких вона підтримує, Мінських домовленостей.

При цьому Обама запевнив у повній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Він також відзначив лідерство президента України у втіленні реформ та досягнення вагомих результатів на цьому шляху.

Порошенко подякував за значну допомогу у зміцненні обороноздатності України, зокрема через проведення спільних навчань, та закликав до подальшої співпраці.