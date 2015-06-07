В ОБСЄ підтвердили відставку спецпредставника в Україні

У центральному офісі Організації безпеки і співробітництва у Європі офіційно підтвердили ТСН, що спецпредставник ОБСЄ в Україні Хайді Тальявіні подала у відставку.

"Через рік виконання обов'язків посол Тальявіні хоче піти зі своєї посади у найближчому майбутньому", - повідомили у прес-службі ОБСЄ.

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У прес-службі проінформували, що голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Дідьє Беркхолтер призначив Тальявіні на посаду спецпредставника в Україні 8 червня 2014 року. У січні 2015 року чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич продовжив її мандат.

Наразі тривають консультації щодо нового спецпредставника ОБСЄ в Україні, додали у прес-службі.