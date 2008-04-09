Регіонал відводить Тимошенко лічені дні
08:41, 09 квітня 2008Політика
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У БЮТ і ПР "різні підходи до економіки"
|Юрій Бойко
Доля уряду залежить від коаліції, а її, як заявив Бойко, вже не існує - адже у вівторок парламентська більшість не змогла ухвалити один з першочергових президентських законопроектів.
"Доля цього уряду залежить від долі правлячої коаліції. Я вже сказав, що враховуючи політичний накал, протиріччя, які виникають час від часу. Я вважаю, що доля цієї правлячої коаліції обмежена кількома місяцями так само як доля уряду".
Також Бойко категорично відкинув можливість створення коаліції між Партією регіонів і БЮТ через, цитата, "різні підходи до економіки".
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