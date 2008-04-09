Регіонал відводить Тимошенко лічені дні

Чинний уряд залишатиметься при владі лише кілька місяців. Такий прогноз зробив в ефірі " 5 каналу " народний депутат від опозиції - регіонал Юрій Бойко.

Доля уряду залежить від коаліції, а її, як заявив Бойко, вже не існує - адже у вівторок парламентська більшість не змогла ухвалити один з першочергових президентських законопроектів.

"Доля цього уряду залежить від долі правлячої коаліції. Я вже сказав, що враховуючи політичний накал, протиріччя, які виникають час від часу. Я вважаю, що доля цієї правлячої коаліції обмежена кількома місяцями так само як доля уряду".

Також Бойко категорично відкинув можливість створення коаліції між Партією регіонів і БЮТ через, цитата, "різні підходи до економіки".