Микола Вересень запросить до студії начальника Українського Гідрометцентру Миколу Кульбіду

Сьогодні 9 квітня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" Микола КУЛЬБІДА – начальник Українського Гідрометцентру. Він знає, яким буде це літо, та яким прогнозам можна довіряти. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 10 квітня о 16.30.