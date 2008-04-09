Микола Вересень запросить до студії начальника Українського Гідрометцентру Миколу Кульбіду

11:14, 09 квітня 2008
Політика
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Сьогодні  9  квітня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" Микола КУЛЬБІДА – начальник Українського Гідрометцентру. Він знає, яким буде це літо, та яким прогнозам можна довіряти. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ  10  квітня  о 16.30.

 

 

 

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