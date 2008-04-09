Тимошенко заявляє, що Ющенко підіграв земельній мафії

12:05, 09 квітня 2008
Політика
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Уряд буде боротися за свою постанову у КС

Уряд має намір у Конституційному Суді доводити конституційність своєї постанови про порядок проведення аукціонів з продажу і передачі в оренду земель несільскогосподарського призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні у Кабінеті Міністрів.

«Це надзвичайна ситуація, і я хотіла б відновити дію цього документу. І якщо потрібно буде в Конституційному Суді боротися за чесні і прозорі процедури поводження з несільскогосподарською землею, то ми як уряд за це боротимемося і в Конституційному Суді», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр мотивувала необхідність відновлення дії постанови про порядок проведення аукціонів тим, що «земельна мафія» скористається декількома днями відсутності правового поля для подальших зловживань із землею.

«Невідомо, з яких причин Президент практично наклав вето на це рішення уряду, і ми на сьогоднішній день маємо припинення дії постанови, яка визначає всі порядки. Сьогодні святкує свою перемогу вся земельна мафія в Україні, яка звикла паразитувати на землі громад і яка звикла використовувати цю землю виключно для свого збагачення», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, у результаті дії вказаної постанови уряду доходи деяких місцевих бюджетів збільшилися у 5-10 разів.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що припинення Президентом дії цього рішення Кабміну утрудняє боротьбу, яку уряд веде з корупцією.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію положення постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року №90 «Деякі питання проведення земельних аукціонів».

Крім того, глава держави звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність вищеназваної постанови Кабміну.

 

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