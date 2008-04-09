На мера Києва вже претендують 110 осіб, серед яких два Черновецьких

До Київської міської територіальної виборчої комісії вже подали документи для реєстрації кандидатами на пост столичного мера більше 110 осіб. Про це «Главреду» повідомила глава ТВК Галина Білик.

Цікаво, що серед охочих виграти виборчу гонку виявилося відразу два Черновецьких. Цю інформацію підтвердила і Галина Білик, запевняючи, що ім`я другого Черновецького з ім`ям діючого мера не співпадає.