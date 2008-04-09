Луценко: зараз все залежатиме від БЮТ

Блок «Наша Україна – Народна самооборона» наполягає на необхідності консультацій щодо єдиного кандидата на посаду мера Києва від демократичних сил після визначення кандидатури від БЮТ.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив один з лідерів Цивільного руху «Народна самооборона», міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

«Очевидно, відразу після визначення кандидата від БЮТ пройдуть консультації. Принаймні, я робитиму все, щоб вони відбулися», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він повідомив, що провів окремі зустрічі з претендентом на посаду мера Києва Віталієм КЛИЧКОМ, прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і першим віце-прем`єр-міністром Олександром ТУРЧИНОВИМ. «Але вони між собою поки офіційно не спілкувалися. На мій погляд, зараз все залежатиме від БЮТ, який узяв технічний тайм-аут для визначення свого кандидата», - додав міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня один з лідерів БЮТ, перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Блок Юлії Тимошенко має намір провести консультації з своїми партнерами по парламентській коаліції про висунення єдиного кандидата в мери Києва до проведення конференції міської організації БЮТ, яка запланована на 10 квітня.