Інтерпол відмовився оголосити у міжнародний розшук екс-командуючого внутрішніми військами Шуляка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

"Документи стосовно нього подавалися в Інтерпол для оголошення у міжнародний розшук, але нам було відмовлено", - сказав він.

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За словами Горбатюка, Інтерпол мотивував відмову тим, що вбачає в справі Шуляка ознаки політичних переслідувань.

"Інтерпол вбачає ознаки політичних переслідувань в цьому”, - сказав Горбатюк.

Тепер, через відмову Інтерполу, за словами Горбатюка, до Шуляка не може бути застосовано процедуру заочного суду.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Генпрокуратура повідомила Шуляку про підозру у дезертирстві.

Нагадаємо, раніше сьогодні у ГПУ повідомили, що відомство оголосило в розшук колишнього начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ, однак не вказали його прізвище.